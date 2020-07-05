В Киеве несколько уменьшилась динамика заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировали 78 новых случаев Covid-19.

Сейчас в столице уже 5 543 подтвержденных случаев, заявил мэр Виталий Кличко.

Есть и хорошие новости — выздоровели за сутки 32 человека. Всего инфекцию преодолели 1 802 горожан.

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Среди больных:

42 женщины в возрасте от 18 до 83 лет;

32 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет;

17-летняя девушка;

3 мальчика от 1 до 17 лет.

В больницах сейчас 13 новых пациентов, остальные дома на самоизоляции и под наблюдением врачей.

Больше всего случаев заболевания:

Деснянский район — 12;

Оболонский район — 11;

Днепровский район — 10;

Подольский район — 10.

К слову, 4 июля зафиксировали 118 новых случаев коронавируса.

Коронавирус в Украине

Утром 5 июля в Украине зафиксировано 823 человека, заболевших коронавирусной инфекцией. Всего больных — 48 500.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 1 249 человек. Полностью выздоровели 2 1376 человек, а за сутки — 221.

Наибольшее количество активных больных зарегистрировано на Львовщине, Волыни и Черновицкой области.

Для сравнения, 4 июля Covid-19 обнаружили в 47 677 человек. За сутки зафиксировали 914 новых пациентов.