В Киеве несколько уменьшилась динамика заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировали 78 новых случаев Covid-19.
Сейчас в столице уже 5 543 подтвержденных случаев, заявил мэр Виталий Кличко.
Есть и хорошие новости — выздоровели за сутки 32 человека. Всего инфекцию преодолели 1 802 горожан.
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Среди больных:
- 42 женщины в возрасте от 18 до 83 лет;
- 32 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет;
- 17-летняя девушка;
- 3 мальчика от 1 до 17 лет.
В больницах сейчас 13 новых пациентов, остальные дома на самоизоляции и под наблюдением врачей.
Больше всего случаев заболевания:
- Деснянский район — 12;
- Оболонский район — 11;
- Днепровский район — 10;
- Подольский район — 10.
К слову, 4 июля зафиксировали 118 новых случаев коронавируса.
Коронавирус в Украине
Утром 5 июля в Украине зафиксировано 823 человека, заболевших коронавирусной инфекцией. Всего больных — 48 500.
От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 1 249 человек. Полностью выздоровели 2 1376 человек, а за сутки — 221.
Наибольшее количество активных больных зарегистрировано на Львовщине, Волыни и Черновицкой области.
Для сравнения, 4 июля Covid-19 обнаружили в 47 677 человек. За сутки зафиксировали 914 новых пациентов.