День Военно-морских сил Украины: обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет делать все для того, чтобы Военно-морские силы Украины стали образцом мощи, современности и настоящей гордостью Украины, а украинские моряки чувствовали свою важность для страны и государства.

Об этом он рассказал во время своего выступления в Одессе на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины.

— Наша государственная цель – регулярно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в прошлые годы, во многих смыслах этого слова, Военно-морские силы Украины пытались уничтожить и потопить. Я этого не просто не допущу. Я сделаю все, чтобы украинский флот был образцом мощи, современности и стал настоящей гордостью Украины, — заявил Владимир Зеленский.

По словам президента, важно, что бы Украина была морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем.

— А город Одесса стал не только морской столицей, а мозгами, сердцем и душой всех военно-морских сил Украины, — сказал он.

Президент отдельно отметил тех военных моряков, кто защитил Украину ценой собственной жизни.















Я сделаю все, чтобы украинский флот был образцом мощи — Зеленский / 4 фотографии

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Глава государства подчеркнул, что Украина и ее ВМС никогда и никому не позволят разрушить систему Черноморской безопасности.

— У нас должна быть полная осведомленность о ситуации на море, в том числе – в подводном пространстве. Обеспечим вашу готовность вести асимметричные действия. Полностью оснастим ВМС ракетным оружием – как главный фактор сдерживания. Эти и другие задачи поставлены новому командующему Военно-морских сил, контр-адмиралу Алексею Леонидовичу Неижпапе. Я уверен, что, имея полную поддержку президента, парламента, правительства и наших международных партнеров, эти задачи будут выполнены, — сказал он.

Президент также отметил, что испытание украинского ракетного комплекса Нептун является очень важным.

— Также в наших ближайших планах — получение катеров Айленд и Mk VI в рамках военной помощи со стороны США, — сказал Зеленский.

Зеленский обратил внимание, что сейчас идет активное развитие военно-морских баз и учебных заведений, обустройство мест постоянной дислокации боевых частей ВМС, развитие объектов украинского флота, происходит восстановление, модернизация и поступление нового вооружения и военной техники.

Помимо этого Зеленский заявил, что украинские моряки получат более 70 квартир. Среди них – моряки из Крыма, которые в 2014 году не изменили Украине.