5G в Украине требует запретить 25 тыс. украинцев — петиция

25 тыс. украинцев подписали петицию к президенту Владимиру Зеленскому, в которой призывают запретить использование сети 5G в Украине.

По мнению автора петиции, использование технологии 5G в стране имеет негативное влияние на здоровье.

Она была зарегистрирована на сайте Офиса президента 7 апреля. Описание петиции состоит из 17 слов.

Читайте: 5G в Украине: Федоров рассказал, когда запустят

— Без клинической доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране, — говорится в петиции.

Противники 5G есть во всем мире

Активно против внедрения системы связи 5G действуют жители Великобритании. Там сжигают вышки сети 5G, потому что некоторые граждане верят в распространение ими коронавируса.

Популярная теория говорит о том, что сеть влияет на иммунную систему, которая ослабевает перед Covid-19.

По второй версии конспирологической теории — коронавирус может использовать радиоволны для выбора жертв и ускоренного распространения.

Сторонники обеих теорий утверждают, что в Китае перед вспышкой коронавируса заработала такая сеть.