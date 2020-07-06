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Факты / Украина

Драка переросла в стрельбу: в Киеве полиция задержала пьяных мужчин

6 июля около 5.00 патрульные получили вызов на улицу Константиновскую.

Очевидцы утверждали, что возле кинотеатра Жовтень происходит драка со стрельбой.

По предварительной информации, между компаниями произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин избили других, угрожали и стреляли из пистолета.

Стрельба в Киеве: компания устроила драку возле кинотеатра

— Во время общения со стражами порядка указанные мужчины вели себя агрессивно, требования патрульных игнорировали и пытались затеять драку, — отметили в полиции.

Патрульные задержали граждан с применением физической силы и наручников. На одного из них составили протоколы по факту неповиновения законному распоряжению или требованию полицейского и постановление по факту распития алкогольных напитков в запрещенных местах.

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На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для оказания правовой квалификации действий граждан.

Днями ранее на Бессарабской площади в центре Киева произошла массовая драка со стрельбой, в результате чего пострадали три человека.

В результате инцидента один из участников получил касательное ранение ноги, врачи оказали ей помощь на месте происшествия. Кроме того, двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы в медицинские учреждения.

Источник: Патрульная полиция Киева

Фото: Патрульная полиция Киева

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