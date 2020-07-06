Во Франции 20 июля должен начаться анализ информации с самописцев Boeing 737 Международных авиалиний Украины, сбитого в Иране 8 января, однако черные ящики до сих пор в Тегеране.
Заместитель главы МИД Украины Евгений Енин в эфире одного из телеканалов заявил, что пока есть только очередное обещание Ирана сделать это до 20 июля.
В то же время, по его словам, у Киева уже есть согласие французских властей принять двух украинских экспертов, которые примут участие в расследовании авиакатастрофы.
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Дипломат подчеркнул, что страны, которые получили убытки в результате катастрофы, согласовали свои позиции по выплате компенсаций родственникам погибших, а Киев также ставит целью еще и получение компенсации для МАУ.
Но об этом можно будет говорить только после завершения технического расследования.
Катастрофа МАУ в Иране
Пассажирский Boeing 737 МАУ из 176 людьми на борту разбился 8 января 2020 года сразу после вылета из аэропорта Тегерана.
Все погибли, в том числе 11 украинцев, из которых девять — это члены экипажа, а также граждане еще пяти стран.
Иран только через три дня после катастрофы самолета МАУ признал, что это его военные по ошибке сбили авилайнер.
29 июня Иран и Франция согласовали дату начала расшифровки черных ящиков сбитого самолета. В тот же день сообщили, что их уже отправили во Францию, а анализ самописцев ориентировочно начнется 20 июля.