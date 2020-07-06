543 новых больных коронавирусом в Украине за сутки. Общее количество инфицированных Covid-19 по состоянию на 6 июля составило 49 043. Из них — 41 ребенок и 40 медиков, госпитализированы 172 человека.
Жертвами нового вируса за день стали 13 человек. В целом умерли уже 1 262 больных.
В то же время за сутки еще 327 украинцев выздоровели, а с начала эпидемии — 21 703.
Сейчас болеют 26 078 человек. За день сделано 10 709 тестов на Covid-19.
Львовская область до сих пор в лидерах по количеству новых случаев за сутки — 104, в Ровенской области — 82, в Киеве — 59.
Ситуация с Covid-19 в областях:
- Винницкая область — 1 967 (+16)
- Волынская область — 2 752 (+47)
- Днепропетровская область — 1 115 (0)
- Донецкая область — 681 (+1)
- Житомирская область — 1 468 (+7)
- Закарпатская область — 3 375 (+54)
- Запорожская область — 597 (0)
- Ивано-Франковская область — 2 700 (+45)
- Кировоградская область — 659 (+1)
- г. Киев — 5 602 (+59)
- Киевская область — 2 789 (+15)
- Львовская область — 6 301 (+104)
- Луганская область — 84 (0)
- Николаевская область — 461 (+3)
- Одесская область — 1 883 (+18)
- Полтавская область — 324 (0)
- Ровенская область — 4 190 (+82)
- Сумская область — 321 (+4)
- Тернопольская область — 2 101 (+32)
- Харьковская область — 2 371 (+23)
- Херсонская область — 196 (0)
- Хмельницкая область — 842 (+3)
- Черновицкая область — 5 018 (+16)
- Черкасская область — 670 (+9)
- Черниговская область — 576 (+4).
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В Украине с начала года поступило 95 315 сообщений о подозрении на коронавирус, а за день — 680.
Коронавирус в Украине 5 июля
За прошлые сутки тестирование подтвердило коронавирус у 823 человек, с начала эпидемии заболели 48 500 украинцев.
Из них от осложнений Covid-19 умерло 1 249 человек (за сутки – 22).
Полностью выздоровели 21 376 человек, в том числе 221 – за день.