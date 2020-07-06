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Факты / Украина

Динамика падает: в Украине за сутки Covid-19 заболели 543 человека

543 новых больных коронавирусом в Украине за сутки. Общее количество инфицированных Covid-19 по состоянию на 6 июля составило 49 043. Из них — 41 ребенок и 40 медиков, госпитализированы 172 человека.

Жертвами нового вируса за день стали 13 человек. В целом умерли уже 1 262 больных.

В то же время за сутки еще 327 украинцев выздоровели, а с начала эпидемии — 21 703.

Сейчас болеют 26 078 человек. За день сделано 10 709 тестов на Covid-19.

Львовская область до сих пор в лидерах по количеству новых случаев за сутки — 104, в Ровенской области — 82, в Киеве — 59.

Ситуация с Covid-19 в областях:

  • Винницкая область — 1 967 (+16)
  • Волынская область — 2 752 (+47)
  • Днепропетровская область — 1 115 (0)
  • Донецкая область — 681 (+1)
  • Житомирская область — 1 468 (+7)
  • Закарпатская область — 3 375 (+54)
  • Запорожская область — 597 (0)
  • Ивано-Франковская область — 2 700 (+45)
  • Кировоградская область — 659 (+1)
  • г. Киев — 5 602 (+59)
  • Киевская область — 2 789 (+15)
  • Львовская область — 6 301 (+104)
  • Луганская область — 84 (0)
  • Николаевская область — 461 (+3)
  • Одесская область — 1 883 (+18)
  • Полтавская область — 324 (0)
  • Ровенская область — 4 190 (+82)
  • Сумская область — 321 (+4)
  • Тернопольская область — 2 101 (+32)
  • Харьковская область — 2 371 (+23)
  • Херсонская область — 196 (0)
  • Хмельницкая область — 842 (+3)
  • Черновицкая область — 5 018 (+16)
  • Черкасская область — 670 (+9)
  • Черниговская область — 576 (+4).

Карта і статистика поширення коронавірусу в Україні 6 липня 2020

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

В Украине с начала года поступило 95 315 сообщений о подозрении на коронавирус, а за день — 680.

Коронавирус в Украине 5 июля

За прошлые сутки тестирование подтвердило коронавирус у 823 человек, с начала эпидемии заболели 48 500 украинцев.

Из них от осложнений Covid-19 умерло 1 249 человек (за сутки – 22).

Полностью выздоровели 21 376 человек, в том числе 221 – за день.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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