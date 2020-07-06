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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, бибилотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжался адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

Адаптивный карантин Кабмин продлил до 31 июля.

По состоянию на 6 июля в Украине зафиксировано 49 043 больных, за сутки обнаружили еще 543 случая.

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09:54 - 06 июля

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 59 новых случаев Covid-19.

Всего в столице уже 5 602 подтвержденных случая заболевания.

Выздоровели от коронавируса 1 809 киевлян, из них 9 за последние сутки. Умерли 116 больных.

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08:45 - 06 июля

По состоянию на утро 6 июля в Украине зафиксировано 49 043 случая коронавируса. За сутки заболело еще 543 человека.

В общем от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 1 262 человека, за сутки — еще 13 пациентов.

В то же время полностью выздоровели 21703 пациента, а за сутки — 327 человек.

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22:51 - 05 июля

В Черновицкой области по состоянию на вечер 5 июля от коронавируса выздоровели еще 59 пациентов. За сутки заболели еще 16 человек, общее число заболевших составляет 5 018.

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20:53 - 05 июля

В Херсонской области откроют один детский лагерь в тестовом режиме. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.

Министерство разработало специальные нормы для работы детских лагерей в условиях пандемии коронавируса.

Смена в таком лагере составит не более 14 дней для детей из области.

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20:49 - 05 июля

В Ровенской области по состоянию на вечер воскресенья 5 июля зарегистрировано 58 новых случаев заболевания коронавирусом. Возраст больных от 22 до 74 лет.

Всего в области 4 190 случаев заболевания. От осложнений умерли 78 человек, преодолели болезнь 2 064 пациента.

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18:20 - 05 июля

В Тернополе из-за вспышки коронавируса закрыли детский сад №6. Covid-19 здесь заболели пятеро воспитанников группы.

Чтобы не допустить распространения заболевания среди детей и работников, учебное заведение закрыли на 14-дневный карантинный период. Всех отправили на самоизоляцию, для контактных лиц предусмотрено медицинское наблюдение.

Всего по состоянию на 5 июля в Тернопольской области зафиксировали 2 069 случаев Covid-19. Не смогли побороть болезнь 30 человек, 1 252 пациента выздоровели. В городе Тернополь инфицированы 459 человек (118 выздоровели, двое умерли).

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17:24 - 05 июля

Что делать, если участник ВНО 2020 не смог прийти на экзамен по подозрению заболевания коронавирусом.

На ВНО по математике таких было 12 человек, на украинском языке и литературе — 54, рассказал исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

Что делать:

  • написать заявление на участие в дополнительной сессии;
  • принести медицинскую справку.

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15:29 - 05 июля

В Минздраве заявили об отсутствии коллективного иммунитета к коронавирусу.

— Сейчас коллективного иммунитета к коронавирусу, вызывающего заболевание Covid-19, нет ни в Украине, ни где-либо в мире.

Формирование коллективного иммунитета возможно только при наличии вакцины, — заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

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14:12 - 05 июля

8 областей Украины и Киев не отвечают критериям, при которых возможно ослабление карантина.

Это Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская и Черниговская области.

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13:07 - 05 июля

По состоянию на 09.00 5 июля: во Львове и Львовской области 6 197 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом:

  • 162 — летальные
  • 890 — выздоровели

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