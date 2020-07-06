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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

В Киеве 6 июля зафиксировали 59 новых случаев коронавируса, среди них — четыре медика.

Сегодня в Киеве уже 5 602 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Среди заболевших:

  • 28 женщин в возрасте от 19 до 73 лет. И девочка, которой 4 года.
  • 28 мужчин от 18 до 77 лет. И двое мальчиков — одном из них 3 месяца, второму — 6 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах — по 9. В Подольском, Шевченковском и Голосеевском — по 7 случаев.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева 

  • Печерский район — 604 больных;
  • Шевченковский район — 456 больных;
  • Соломенский район — 522 больных;
  • Днепровский район — 646 больных;
  • Святошинский район — 472 больных;
  • Деснянский район — 676 больных;
  • Подольский район — 389 больных;
  • Голосеевский район — 437 больных;
  • Оболонский район — 497 больных;
  • Дарницкий район — 902 больных.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у 543 человек. Общее количество инфицированных Covid-19 по состоянию на 6 июля составило 49 043. Из них — 41 ребенок и 40 медиков, госпитализированы 172 человека.

Жертвами нового вируса за день стали 13 человек. В общем умерли уже 1 262 больных.

В то же время за сутки еще 327 украинцев выздоровели, а с начала эпидемии — 21 703.

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