В Киеве 6 июля зафиксировали 59 новых случаев коронавируса, среди них — четыре медика.

Сегодня в Киеве уже 5 602 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Среди заболевших:

28 женщин в возрасте от 19 до 73 лет. И девочка, которой 4 года.

28 мужчин от 18 до 77 лет. И двое мальчиков — одном из них 3 месяца, второму — 6 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах — по 9. В Подольском, Шевченковском и Голосеевском — по 7 случаев.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева

Печерский район — 604 больных;

Шевченковский район — 456 больных;

Соломенский район — 522 больных;

Днепровский район — 646 больных;

Святошинский район — 472 больных;

Деснянский район — 676 больных;

Подольский район — 389 больных;

Голосеевский район — 437 больных;

Оболонский район — 497 больных;

Дарницкий район — 902 больных.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у 543 человек. Общее количество инфицированных Covid-19 по состоянию на 6 июля составило 49 043. Из них — 41 ребенок и 40 медиков, госпитализированы 172 человека.

Жертвами нового вируса за день стали 13 человек. В общем умерли уже 1 262 больных.

В то же время за сутки еще 327 украинцев выздоровели, а с начала эпидемии — 21 703.