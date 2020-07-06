В Киеве 6 июля зафиксировали 59 новых случаев коронавируса, среди них — четыре медика.
Сегодня в Киеве уже 5 602 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
Среди заболевших:
- 28 женщин в возрасте от 19 до 73 лет. И девочка, которой 4 года.
- 28 мужчин от 18 до 77 лет. И двое мальчиков — одном из них 3 месяца, второму — 6 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах — по 9. В Подольском, Шевченковском и Голосеевском — по 7 случаев.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева
- Печерский район — 604 больных;
- Шевченковский район — 456 больных;
- Соломенский район — 522 больных;
- Днепровский район — 646 больных;
- Святошинский район — 472 больных;
- Деснянский район — 676 больных;
- Подольский район — 389 больных;
- Голосеевский район — 437 больных;
- Оболонский район — 497 больных;
- Дарницкий район — 902 больных.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у 543 человек. Общее количество инфицированных Covid-19 по состоянию на 6 июля составило 49 043. Из них — 41 ребенок и 40 медиков, госпитализированы 172 человека.
Жертвами нового вируса за день стали 13 человек. В общем умерли уже 1 262 больных.
В то же время за сутки еще 327 украинцев выздоровели, а с начала эпидемии — 21 703.