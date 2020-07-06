Министерство иностранных дел не исключает, что в деле о сбитии украинского самолета МАУ в Иране придется обращаться в Международный суд ООН.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы МИД Евгений Енин, отметив, что Украине нужно будет привлечь серьезную юридическую команду.

Поскольку заставить иранскую сторону согласиться на досудебное урегулирование можно только сформировав соответствующую доказательную базу.

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Однако перед обращением в суд должны быть переговоры с Ираном. Если же даже тогда не удастся ничего достичь, то Украина обратится в Совет Международной организации гражданской авиации.

Там нужно получить заключение, чтобы на основе Чикагской конвенции обратиться в суд ООН. В частности, в заключении речь должна идти о том, что Украина и Иран исчерпали все возможности с целью урегулирования вопросов.

Авиакатастрофа самолета МАУ

Авикатастрофа самолета МАУ произошла 8 января 2020 года. Сразу после вылета из аэропорта Тегерана Boeing 737 разбился. Но через три дня Иран признал, что самолет по ошибке сбили военные двумя ракетами.

В авиакатастрофе погибли все 176 человек, находившиеся на борту. Среди них было 11 граждан Украины, из которых девять — это члены экипажа, а также граждане еще пяти стран.

Шестерых обвиняемых по делу задержали, трех фигурантов освободили под залог.