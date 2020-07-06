Во Львовской области частично ослабляют карантин с 7 июля. В частности, заработают гостиницы, заведения общественного питания, заведения физической культуры и спорта, спортивные залы и фитнес-центры при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Также разрешили проведение религиозных мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. м. площади здания или территории. Организатор мероприятия ответственный за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра.

Кроме того, областная комиссия поручила до следующего заседания проверить готовность дошкольных учебных заведений к работе в условиях карантина. Если заболеваемость дальше пойдет на спад, то детсады могут открыть в пределах следующему этапу ослабления карантина.

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Карантин в области ослабили, поскольку, согласно данным Минздрава, Львовщина перестала быть регионом со значительным распространением коронавируса и соответствует необходимым критериям.

Также 6 июля карантин ослабили в Киеве. Ресторанам, кафе и развлекательным заведениям столицы разрешили работать после 22 часов, однако с соблюдением всех санитарных норм.

Источник: Львовская ОГА