4 июля в рамках рабочего визита в Одесскую область Владимир Зеленский посетил Одесский припортовый завод.

Президент ознакомился с положением дел на ОПЗ и признался – всегда хотел побывать здесь и вот мечта гаранта осуществилась.

Об этом стало известно из сообщения ОПЗ.

— Всегда хотел увидеть, что собой представляет Одесский припортовый завод. Действительно, вижу, завод – в прекрасном состоянии. Услышал от нового директора, что улучшилась ситуация с возвращением кадров. Хотелось бы верить, что так будет и дальше. Ведь я знаю, что потенциал выше, так как когда-то здесь работало 4 500 человек, а сейчас 3000, — приводит слова Владимира Зеленского пресс-служба ОПЗ.

Владимир Зеленский не раз говорил о необходимости создания рабочих мест и отметил – ОПЗ с этим заданием справляется, восстанавливая те мощности, которые были ранее на АО Одесский припортовый завод.

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И. о. главы правления и директор ОПЗ Николай Синица, общаясь с президентом, рассказал – человеческий ресурс бесценен, поэтому сегодня на предприятии делают все возможное для сохранения коллектива и обеспечения всех социально-экономических условий.

Это в свою очередь стало возможным благодаря новым приоритетам в работе.

— Сегодня наш завод активно выходит из кризиса, в котором он находился. Благодаря давальческому сырью мы вдохнули новую жизнь в ОПЗ. Мы видим, что давальческая модель позволяет не только поддерживать завод в относительно работоспособном состоянии, но и при правильном управления — помогает ему развиваться и восстанавливаться после простоя, — рассказал Синица.

Возобновление работы

Возобновить работу предприятия удалось в августе 2019 года благодаря заключению давальческого контракта с компанией Агро Газ Трейдинг.

С тех пор, отметил Николай Синица в беседе с президентом Зеленским, предприятие вышло на рекордный за последние 5 лет объем экспорта продукции, погасило часть задолженности перед НАК Нафтогаз Украины и начало модернизацию производственных мощностей.

Стоит отметить, что топ-менеджменту АО Одесский припортовый завод, не взирая на кризис, удалось добиться повышения зарплат сотрудников. За первые 5 месяцев 2020 по сравнению с прошлым годом она выросла на 44%.