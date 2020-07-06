7-8 июля из-за осадков синоптики прогнозируют подъемы уровней воды на реках Закарпатского региона. Из-за непогоды возможно затопление инфраструктуры.

Ожидаются подъемы уровней воды на таких водоемах:

на реках бассейнов Прута и Сирет на 0,2-0,7 м;

на реках Закарпатской области на 0,3-1,0 м;

на реках бассейна Днестра (Ивано-Франковская область) на 0,2 — 1 м;

на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская область) на 0,5 — 1,5 м.

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Из-за повышения уровня воды возможно затопление инфраструктуры в Самборском районе Львовской области.

С 22 по 24 июня в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях прошли интенсивные осадки. Из-за непогоды пострадали 285 населенных пунктов, три человека погибли.

На помощь пострадавшим населенным пунктам власти Украины выделили из резервного фонда 754 млн грн.

Больше всего из-за наводнений пострадала Ивано-Франковская область, на ликвидацию последствий правительство выделило региону 480 млн грн.

Погода в Украине на июль 2020

Несмотря на возможные кратковременные дожди синоптики обещают по-настоящему летнюю погоду в начале июля 2020.

Столбики термометров будут показывать до 30 градусов тепла. Сильные осадки ожидаются в конце июля.