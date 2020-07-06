Пожар в Новой Каховке возник из-за халатности одного из жильцов дома. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения заснул с непогашенной сигаретой.

Об этом рассказала руководитель отдела коммуникации полиции Херсонской области Татьяна Пшонь.

— Полицейские установили, что к возгоранию причастен 38-летний житель дома. Также выяснили, что он употреблял дома алкогольные напитки, после чего решил покурить и уснул на диване, — рассказала она.

Соседи разбудили мужчину, когда квартира уже была в огне. Они услышали запах дыма, начали стучать в дверь.

— Когда через несколько минут никто не открыл, выбили двери и увидели мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения, — добавила пшено.

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Мужчину уже задержали и открыли уголовное производство по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

Ему грозит лишение свободы от трех до восьми лет.

Пожар в Новой Каховке произошел 5 июля после обеда. Загорелся пятиэтажный дом — сначала одна из квартир на верхнем этаже.

Далее пламя перекинулось на шиферную крышу. Площадь пожара кровли составляла около 2 тыс. м².

Людей эвакуировали, жертв и пострадавших нет.

Источник: Громадское радио