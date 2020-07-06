Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 6 июля.

Курс гривны к доллару США установлен на уровне 27, 17 грн/$, то есть украинская валюта после двух дней падения укрепилась к доллару на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Курс гривны к евро на понедельник установлен на уровне 30, 51 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 15 копеек.

Курс валют в Украине на 06.07:

$1 — 27, 17 грн;

€1 — 30, 51 грн;

1 польский злотый — 6, 8545 грн;

10 российских рублей — 3, 8592 грн.

Экономист Алексей Кущ считает, что курс доллара летом будет более-менее стабильный. Но это не исключает наличия курсовых колебаний.

Он может держаться на отметке $27/грн, уходить немного выше или немного ниже.

Также, согласно его прогнозу, спрос импортеров на валюту будет находиться на достаточно низком уровне.