В Очакове Николаевской области на видео попал мощный смерч, который пронесся над морем.

На юге страны продолжают фиксировать аномальные температуры. На выходных в Очакове поднялся сильный ветер, а над морем появилась огромная туча. Позже на ней заметили радугу.

Ветер спровоцировал появление мощного смерча.

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Также в этом регионе прошел сильный ливень.

Смерчи в Украине

Смерчи в Украине являются достаточно распространенным явлением. Чаще всего они происходят на юге и западе страны.

10 июня зафиксировали смерч в Тернопольской области.

Также 3 июня в районе Скадовска и села Хорлы в Херсонской области пронесся огромный смерч.

По словам метеоролога Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Игоря Кибальчича, это естественное явление было не водяным смерчем, а смерчем мезоциклонного происхождения — торнадо.