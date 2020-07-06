В Очакове Николаевской области на видео попал мощный смерч, который пронесся над морем.
На юге страны продолжают фиксировать аномальные температуры. На выходных в Очакове поднялся сильный ветер, а над морем появилась огромная туча. Позже на ней заметили радугу.
Ветер спровоцировал появление мощного смерча.
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Также в этом регионе прошел сильный ливень.
Смерчи в Украине
Смерчи в Украине являются достаточно распространенным явлением. Чаще всего они происходят на юге и западе страны.
10 июня зафиксировали смерч в Тернопольской области.
Также 3 июня в районе Скадовска и села Хорлы в Херсонской области пронесся огромный смерч.
По словам метеоролога Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Игоря Кибальчича, это естественное явление было не водяным смерчем, а смерчем мезоциклонного происхождения — торнадо.