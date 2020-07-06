Факты ICTV расскажут о том, как оформить кредитные каникулы в Украине: что это за практика, какие условия предлагают банки, кто может воспользоваться и какие документы нужны для подачи заявки на кредитные каникулы?

Что представляют собой кредитные каникулы?

Когда в сложной финансовой ситуации нет возможности вносить ежемесячные платежи, необходимо немедленно обращаться в банковскую организацию и оформлять кредитные каникулы или подавать заявку на перекредитование. Это обезопасит вас от еще больших проблем в виде начисления штрафов, ухудшения кредитной истории и передачи вашего долга коллекторам.

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Банки, как правило, идут навстречу заемщикам, которые столкнулись с временными финансовыми затруднениями, особенно, если клиенты ранее добросовестно выполняли обязательства и вносили платежи в срок. Для банка тоже существует риск не получить деньги, поэтому ему выгоднее предоставить кредитные каникулы, чем передавать дело коллекторам.

Большинство кредитных договоров, которые заключены с Приватбанком и другими крупными украинскими банками, предусматривают возможность кредитных каникул. Они представляют собой отсрочку по регулярным платежам.

Обычно кредитные каникулы предоставляются по крупным долгосрочным кредитам, например, по ипотечным или автокредитам. Продолжительность отсрочки может составлять от шести месяцев до четырех лет, но в каждом конкретном случае этот период определяется индивидуально с учетом обстоятельств клиента. Отметим, что иногда отсрочка предоставляется и на более короткий срок, например, на два-три месяца.

Чтобы получить кредитные каникулы, заемщику необходимо обратиться в свой банк и подать заявление. Кредитному специалисту обязательно нужно обосновать причину, по которой вы не можете своевременно вносить платежи. Желательно предоставить документальное подтверждение сложной финансовой ситуации. Это может быть выписка из медицинской карты, трудовая книжка с отметкой об увольнении и т. п.

Какие схемы установлены по кредитным каникулам?

Хоть банки и предоставляют кредитные каникулы, долг и проценты все-равно придется погашать. Для этого устанавливают разные схемы, например:

увеличивается сумма долга на 15%, а также пересматривается график платежей;

приостанавливаются платежи по телу кредита, но заемщику необходимо ежемесячно погашать проценты;

взимается сумма за предоставление кредитных каникул, а по истечению этого периода заемщик возобновляет платежи по ранее установленной схеме;

происходит реструктуризация кредита: увеличивается период погашения и уменьшается размер ежемесячных платежей;

предоставляются другие льготы по взаимной договоренности банка с заемщиком.

Какие документы необходимы для оформления кредитных каникул?

Стандартный пакет документов для оформления кредитных каникул включает:

паспорт или ID-карту;

идентификационный номер;

кредитный договор;

документ, подтверждающий сложное финансовое положение заемщика.

Особые условия кредитования для участников АТО/ООС

В Украине действует закон О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей. В соответствии с НПА, военнослужащим, включая участников АТО/ООС пеня за просроченный кредит не начисляется. Эти граждане также освобождены от уплаты процентов на время мобилизации.

Для военных кредитные каникулы действуют с 18 марта 2014 года, а для мобилизованных – с даты мобилизации. Эта рассрочка установлена по всем видам кредитования и длится до окончания АТО/ООС или до окончания мобилизации.

Чтобы оформить кредитные каникулы военнослужащему, необходимо обратиться в банк и помимо вышеперечисленных документов предоставить военный билет. Если военный не может самостоятельно обратиться в финансовое учреждение, так как проходит службу в рядах ВСУ, вместо него это может сделать законный представитель, на которого оформлена нотариальная доверенность.

Что делать, если банк отказал в предоставлении кредитных каникул?

Если банк вам отказал в предоставлении кредитных каникул, можно обратиться в суд. Однако учитывайте, что на то должны быть объективные обстоятельства, в том числе документальное подтверждение сложной финансовой ситуации.

Не все аспекты однозначно и подробно прописаны в законодательстве Украины. Судебная практика по таким делам в нашей стране еще не так хорошо развита, поэтому ни один юрист не сможет вам гарантировать успешный исход дела. Есть большой риск, что решение вынесут в пользу банка.

Как рассказывали Факты ICTV, банки все чаще предоставляют услуги через интернет. Оформить кредит онлайн можно всего за несколько минут, не выходя из дома. Вы моментально получите деньги на кредитную карту и сможете совершить покупки.