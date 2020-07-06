Рейтинг вузов Украины 2020 года составил цнтр международных проектов Еврообразование в партнерстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.
Учебные заведения оценивали по 10 показателям, шесть из которых — международные.
Все данные, которыми пользовались эксперты, являются открытыми.
Так, возглавил рейтинг Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского. Также в топ-15 университетов вошли еще четыре киевские университеты.
Рейтинг 15 лучших вузов Украины:
- КПИ им. Игоря Сикорского
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
- Сумской государственный университет
- Харьковский политехнический институт
- Львовская политехника
- Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина
- Национальный университет Киево-Могилянская академия
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники
- Винницкий национальный технический университет
- Ужгородский национальный университет
- Днепровская политехника
- Тернопольский национальный экономический университет
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
- Национальный фармацевтический университет
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Полный список вузов, вошедших в рейтинг, и критерии оценки можно найти здесь.
Рейтинг вузов мира
Шесть высших учебных заведений Украины попали в мировой рейтинг QS World University Rankings 2020 года.
В перечень входят, в частности, вузы Киева, Харькова, Львова и Сум. Интересно, что КПИ в рейтинге стоит ниже, чем университет Каразина и Шевченко.
Источник: Еврообразование