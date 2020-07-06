Рейтинг вузов Украины 2020 года составил цнтр международных проектов Еврообразование в партнерстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Учебные заведения оценивали по 10 показателям, шесть из которых — международные.

Все данные, которыми пользовались эксперты, являются открытыми.

Так, возглавил рейтинг Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского. Также в топ-15 университетов вошли еще четыре киевские университеты.

Рейтинг 15 лучших вузов Украины:

КПИ им. Игоря Сикорского Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Сумской государственный университет Харьковский политехнический институт Львовская политехника Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина Национальный университет Киево-Могилянская академия Львовский национальный университет имени Ивана Франко Харьковский национальный университет радиоэлектроники Винницкий национальный технический университет Ужгородский национальный университет Днепровская политехника Тернопольский национальный экономический университет Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины Национальный фармацевтический университет

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Полный список вузов, вошедших в рейтинг, и критерии оценки можно найти здесь.

Рейтинг вузов мира

Шесть высших учебных заведений Украины попали в мировой рейтинг QS World University Rankings 2020 года.

В перечень входят, в частности, вузы Киева, Харькова, Львова и Сум. Интересно, что КПИ в рейтинге стоит ниже, чем университет Каразина и Шевченко.

Источник: Еврообразование