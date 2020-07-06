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Факты / Украина / Общество

Статистика идет на спад: в Киеве зафиксировали 59 больных коронавирусом

На коронавирус в Киеве по состоянию на 6 июня болеют 5 602 человека.

За последние сутки было зафиксировано 59 новых случаев коронавирусной инфекции. Если сравнивать с предыдущими показателями, количество больных на Covid-19 уменьшилась на 19 человек.

Читайте: Коронавирус в мире: количество больных на 6 июля

Всего в Киеве выздоровели 1 809 пациентов, из них 9 за последние сутки. Умерли 116 больных.

Коронавирус в Украине

В Украине за последние сутки зафиксировали 543 новых больных. Общее количество инфицированных на Covid-19 по состоянию на 6 июля составляет 49 043. Из них — 41 ребенок и 40 медиков, госпитализированы 172 человека.

За весь период пандемии умерли 1 262 человека, из них 13 за последние сутки. 327 украинцев выздоровели, а с начала эпидемии — 21 703.

Источник: СНБО

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