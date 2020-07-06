Трансплантация органов в 24 больницах: Минздрав расширяет пилотный проект

В Украине реализуется пилотный проект по изменению финансового обеспечения лечения украинцев методом трансплантации, рассказал на брифинге заместитель министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Игорь Иващенко.

По его словам, его суть в том, что все медучреждения будут получать полную оплату услуг по трансплантации органов. Это позволит увеличить количество больниц, которые проводят такие операции, а также развивать это направление в регионах.

— На сегодняшний день в пилотном проекте задействовано 12 медучреждений (девять — по трансплантации органов и три — костного мозга). Минздрав также получил еще 12 заявок на присоединение к проекту, — подчеркнул он.

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В связи с этим министерство инициировало внесение соответствующих изменений в постановление об увеличении участников пилотного проекта, а также по изменению их финансирования.

Иващенко говорит, что документ уже подготовлен и направлен в центральные органы власти на утверждение.

— Минздрав гарантирует, что каждое учреждение получит оплату за каждый пролеченный случай. На прошлой неделе во Львове уже проведено три сложнейшие операции: по трансплантации сердца и две — по трансплантации почки, — отметил он.

До сих пор Минздрав только оплачивал такие операции украинцам за границей. В частности, в мае проведено пять таких трансплантаций гражданам Украины, среди них — 16-летний подросток.

В целом с начала 2020 года министерство оплатило трансплантацию органов 316 украинцам за рубежом.