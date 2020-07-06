В Херсонаський области на морских курортах тестирование методом ПЦР на коронавирус будут делать для всего персонала пансионатов и баз отдыха.

Такое решение приняла региональная комиссия по инициативе департамента здоровья Херсонской ОГА.

В регионе убеждены, что это разрешит контролировать распространение Covid-19 в области, своевременно выявлять больных и создавать условия для безопасного отдыха туристов.

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Тестировать всех работников начали на прошлой неделе. В частности, уже проведено 40 тестов методом ПЦР среди персонала баз отдыха в Железном Порту. У всех результат отрицательный, коронавирус не обнаружили.

Похожую практику ранее ввели в Киеве. Здесь работников сферы обслуживания обязали проходить ИФА-тестирование.

Эти тесты покажут наличие в организме работника антител к вирусу.