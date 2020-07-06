Карантин в Украине: что проходит 6 июля (КАРТА)

В Украине по состоянию на 6 июля зафиксировали 49 043 случая коронавируса, 21 703 человека — выздоровели, 1 262 — умерли.
За последние сутки 543 случая Covid-19.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано:
- в Черновицкой области — 289,8;
- во Львовской области — 206;
- в Закарпатской области — 180,5.
Сейчас госпитализированы 4 087 человек, 103 человека подключены к аппарату ИВЛ.
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В Киеве 6 июля зафиксировали 59 новых случаев коронавируса, среди них — четыре медика. Всего в Киеве уже 5 602 подтвержденных случая Covid-19.
Ресторанам, кафе и развлекательным заведениям Киева разрешили работать после 22 часов, однако с соблюдением всех санитарных норм.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что несмотря на рост в Украине в июне количества инфицированных коронавирусом, динамика течения пандемии стабилизируется.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что продолжает снижаться процент больных медиков — 6%.
СНБО о коронавирусе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что СНБО докладывал президенту Владимиру Зеленскому о коронавирусе в Китае еще в январе.
В СНБО о серьезности эпидемии знали еще 25 января. Всю собранную информацию передавали на стол президенту Зеленскому.