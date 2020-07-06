В Новогродовке обесточена шахта Котляревская, горняков эвакуируют

В Новогродовке на Донбассе обесточена шахта Котляревская из-за короткого замыкания, где остались люди.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.

Читайте: Пилотный проект по закрытию шахт готовят в Украине

— Сейчас мы выясняем количество горняков и срок, в который их эвакуируют. Удастся ли договориться с поставщиком электроэнергии по подаче тока на кабельный ввод, — написал Волынец.

По его словам, из-за аварии остановились вентиляторы главного проветривания и подъемные машины. Предварительной причиной считают нарушение правил техники безопасности, а именно вместо двух независимых кабельных вводов шахту системно держат только на одном.

Сейчас горняков уже эвакуируют из шахты, их жизни ничего не угрожает.

— Угрозы жизни шахтеров уже нет — они выезжают на поверхность, — написал Волынец на своей странице в Facebook.

Также стало известно, что обесточивание произошло в результате двух скачков тока. После первого шахта была обесточена 20 минут, а после второго — северное крыло шахты, а также вентилятор главного проветривания.

Кроме того, он отметил, что сейчас ситуация на украинских шахтах непростая. Всегда существует высокий риск, что в результате очередной аварии шахтеры могут остаться в подземных склепах.

Шахты в Украине

В конце июня в Лисичанске на Луганщине из-за обвала на шахте Привольнянская один шахтер погиб.

В зоне аварии, где обрушилось 12 куб. м породы, находились четверо горняков. Двое из них не пострадали и смогли выбраться самостоятельно, еще один получил многочисленные переломы.

Причиной обвала могла стать нехватка лесоматериала для укрепления.