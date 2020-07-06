В Одессе в морской воде на пляжах специалисты санитарной службы нашли кишечную палочку.
Воду в Одессе проверяют еженедельно. На этот раз результаты исследования показали, что морская вода не соответствует санитарным нормам.
— Наш основной индикатор, который характеризует загрязнение морской воды. И не отвечал индексу кишечной палочки, — сказала заведующая отделом эпиднадзора Одесского лабораторного центра Минздрава Елена Варецкая.
Самым чистым пляжем оказался Ланжерон.
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Симптомы кишечной палочки
Кишечная палочка – бактерия, которая живет в кишечнике человека. Она может передаваться как через зараженную еду, так и через воду. От человека к человеку инфекция передается воздушно-капельным и половым путем.
После заражения частым симптомом являются повышенная температура, боли в животе, тошнота и рвота, общая слабость.
Несмотря на быстрое распространение коронавируса, пляжи Одессы все больше заполняются отдыхающими. Однако Минздрав не рекомендует купаться на пяти пляжах Одессы.
Также опасным может быть употребление рыбы и мидий, выловленных на одесском побережье.
Источник: Официальный сайт города Одесса, Думская