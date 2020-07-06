В Одессе в морской воде на пляжах специалисты санитарной службы нашли кишечную палочку.

Воду в Одессе проверяют еженедельно. На этот раз результаты исследования показали, что морская вода не соответствует санитарным нормам.

— Наш основной индикатор, который характеризует загрязнение морской воды. И не отвечал индексу кишечной палочки, — сказала заведующая отделом эпиднадзора Одесского лабораторного центра Минздрава Елена Варецкая.

Самым чистым пляжем оказался Ланжерон.

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Симптомы кишечной палочки

Кишечная палочка – бактерия, которая живет в кишечнике человека. Она может передаваться как через зараженную еду, так и через воду. От человека к человеку инфекция передается воздушно-капельным и половым путем.

После заражения частым симптомом являются повышенная температура, боли в животе, тошнота и рвота, общая слабость.

Несмотря на быстрое распространение коронавируса, пляжи Одессы все больше заполняются отдыхающими. Однако Минздрав не рекомендует купаться на пяти пляжах Одессы.

Также опасным может быть употребление рыбы и мидий, выловленных на одесском побережье.

Источник: Официальный сайт города Одесса, Думская