Динамика течения пандемии коронавируса в Украине стабилизируется, а процент заболевших медиков продолжает уменьшаться.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с Владимиром Зеленским.

— Показатели Министерства здравоохранения также демонстрируют стабилизацию распространения коронавируса в Украине. Это отражается в статистике активных больных и уровне госпитализации, который в последние недели почти не меняется, — говорится в сообщении ОП.

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Кроме этого министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что продолжает снижаться процент больных медработников. Сейчас он составляет 6%.

— Уменьшение количества медиков, которые заражаются коронавирусом, показывает, что все старания власти по защите медицинских работников на передовой были правильными и имеют результат, — отметил Владимир Зеленский.

Проверка общественных заведений

Отдельное внимание на совещании уделили соблюдению карантинных мер в общественных местах.

— Тщательное внимание надо уделять общественным местам. Например, ресторанам, кафе или клубам. Надо требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы выйти больными болезнью, от которой пока нет вакцины, — подчеркнул президент.

Нацполиция, в свою очередь, сообщила, что проводила проверку ночных клубов после 22.00 и закрывала те заведения, которые работали в то время.