Изменить место голосования на местных выборах можно будет до 9 сентября.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации и напомнило как следует изменить избирательный адрес онлайн.
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— Как изменить место голосования? Подайте заявление через личный кабинет избирателя и загрузите один из документов, — говорится в сообщении.
Также ведомство отметило, что нужно загрузить в приложение справку ВПЛ (внутренне перемещенные лица), договор аренды жилья, документ о праве собственности на жилье и т. д.
Кроме того, измененное место голосования будет определяться как постоянное и не будет подлежать повторной смене в течение следующих шести месяцев.
Как изменить адрес голосования
В Украине разрешили менять место голосования с 1 июля 2020 года. Соответственно, на местных выборах в 2020 году украинцы смогут проголосовать без прописки в паспорте.
Чтобы изменить место голосования, необходимо обратиться в Государственный реестр избирателей. Обращение должно быть подкреплено заявлением об изменении избирательного адреса (если ДРВ содержит данные об избирателе, но он не находится в зарегистрированном городе) или о включении в ДРВ (если лице недавно исполнилось 18 лет и ее данных в реестре еще нет).