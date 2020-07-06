Изменить место голосования на местных выборах можно будет до 9 сентября.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации и напомнило как следует изменить избирательный адрес онлайн.

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— Как изменить место голосования? Подайте заявление через личный кабинет избирателя и загрузите один из документов, — говорится в сообщении.

Также ведомство отметило, что нужно загрузить в приложение справку ВПЛ (внутренне перемещенные лица), договор аренды жилья, документ о праве собственности на жилье и т. д.

Кроме того, измененное место голосования будет определяться как постоянное и не будет подлежать повторной смене в течение следующих шести месяцев.

Как изменить адрес голосования

В Украине разрешили менять место голосования с 1 июля 2020 года. Соответственно, на местных выборах в 2020 году украинцы смогут проголосовать без прописки в паспорте.

Чтобы изменить место голосования, необходимо обратиться в Государственный реестр избирателей. Обращение должно быть подкреплено заявлением об изменении избирательного адреса (если ДРВ содержит данные об избирателе, но он не находится в зарегистрированном городе) или о включении в ДРВ (если лице недавно исполнилось 18 лет и ее данных в реестре еще нет).