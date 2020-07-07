7 июля в Украине зафиксировано 564 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество больных составляет 49 607 человек.

За сутки 21 человек умер, а 490 пациентов выздоровели. Количество активных больных составляет 26 131 человека.

Госпитализированы 4 216 человек, из них 106 человек подключены к аппарату ИВЛ.

Всего в госпитализации нуждались 13 243 человека, а в подключении к аппарату ИВЛ — 415 пациентов.

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Covid-19 был подтвержден у 3 569 детей и 7 046 медиков, из них 4 455 медработников выздоровели.

36 364 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки проведено 9 343 теста методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 731 858 образцов и ИФА 282 960 образцов.

Коронавирус по областям:

Винницкая область — 1 979 случаев;

Волынская область — 2 788 випадків;

Днепропетровская область — 1 116 случаев;

Донецкая область — 686 случаев;

Житомирская область — 1 469 случаев;

Закарпатская область — 3 458 случаев;

Запорожская область — 598 случаев;

Ивано-Франковская область — 2 744 случая;

Кировоградская область — 663 случая;

г. Киев — 5 665 случаев;

Киевская область — 2 809 случаев;

Львовская область — 6 445 случаев;

Луганская область — 85 случаев;

Николаевская область — 461 случай;

Одесская область — 1 919 случаев;

Полтавская область — 325 случаев;

Ровенская область — 4 228 випадків;

Сумская область — 321 случай;

Тернопольская область — 2108 случаев;

Харьковская область — 2 416 случаев;

Херсонская область — 196 случаев;

Хмельницкая область — 842 случая;

Черновицкая область — 5 032 случая;

Черкасская область — 678 случаев;

Черниговская область — 576 случаев.

По статистике больше всего самоизоляции придерживаются во Львове (23.44%) и Киеве (21.76%).

Также в пятерку входит Ивано-Франковск (19.91), Винница (17.01%) и Черновцы (16.94%).

Коронавирус в Украине 6 июля

Статистика коронавируса в Украине 6 июля показала падение динамики заболевания. Вчера суточный прирост составил 543 человека. С начала эпидемии заболели 49 043 украинца.

Из них от осложнений Covid-19 умерли 1 262 человека.

Полностью выздоровели 21 703 человек, в том числе 327 – за сутки.