7 июля в Украине зафиксировано 564 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество больных составляет 49 607 человек.
За сутки 21 человек умер, а 490 пациентов выздоровели. Количество активных больных составляет 26 131 человека.
Госпитализированы 4 216 человек, из них 106 человек подключены к аппарату ИВЛ.
Всего в госпитализации нуждались 13 243 человека, а в подключении к аппарату ИВЛ — 415 пациентов.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Covid-19 был подтвержден у 3 569 детей и 7 046 медиков, из них 4 455 медработников выздоровели.
36 364 больных находились на амбулаторном лечении.
За сутки проведено 9 343 теста методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 731 858 образцов и ИФА 282 960 образцов.
Коронавирус по областям:
- Винницкая область — 1 979 случаев;
- Волынская область — 2 788 випадків;
- Днепропетровская область — 1 116 случаев;
- Донецкая область — 686 случаев;
- Житомирская область — 1 469 случаев;
- Закарпатская область — 3 458 случаев;
- Запорожская область — 598 случаев;
- Ивано-Франковская область — 2 744 случая;
- Кировоградская область — 663 случая;
- г. Киев — 5 665 случаев;
- Киевская область — 2 809 случаев;
- Львовская область — 6 445 случаев;
- Луганская область — 85 случаев;
- Николаевская область — 461 случай;
- Одесская область — 1 919 случаев;
- Полтавская область — 325 случаев;
- Ровенская область — 4 228 випадків;
- Сумская область — 321 случай;
- Тернопольская область — 2108 случаев;
- Харьковская область — 2 416 случаев;
- Херсонская область — 196 случаев;
- Хмельницкая область — 842 случая;
- Черновицкая область — 5 032 случая;
- Черкасская область — 678 случаев;
- Черниговская область — 576 случаев.
По статистике больше всего самоизоляции придерживаются во Львове (23.44%) и Киеве (21.76%).
Также в пятерку входит Ивано-Франковск (19.91), Винница (17.01%) и Черновцы (16.94%).
Коронавирус в Украине 6 июля
Статистика коронавируса в Украине 6 июля показала падение динамики заболевания. Вчера суточный прирост составил 543 человека. С начала эпидемии заболели 49 043 украинца.
Из них от осложнений Covid-19 умерли 1 262 человека.
Полностью выздоровели 21 703 человек, в том числе 327 – за сутки.