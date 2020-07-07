Air France в июле возобновляет полеты в Украину — направления

Air France с 13 июля возобновит прямые регулярные рейсы в Украину и будет летать по маршруту Париж-Киев.

Из Франции Air France будет вылетать из аэропорта Шарля де Голля, а в Киеве — из Борисполя.

Сначала пассажиры смогут летать только два раза в неделю — во вторник и пятницу. С 24 августа Air France планирует увеличить частоту полетов до трех в неделю и выполнять рейсы каждый вторник, четверг и субботу.

Расписание рейсов Киев-Париж с 13 июля:

AF1753 Киев-Париж 14.50-17.10 (вторник, пятница)

AF1752 Париж-Киев 09.25-13.35 (вторник, пятница).

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С 24 августа планируют запустить такие рейсы:

AF1753 Киев-Париж 14.50-17.10 (вторник, четверг, суббота)

AF1752 Париж-Киев 09.25-13.35 (вторник, четверг, суббота).

Также авиакомпания предоставляет возможность пересадки на другие рейсы в аэропорту Парижа. Но перед покупкой билетов пассажирам нужно учитывать ограничения на транзит в других странах.

С 21 июня полеты в Украину возобновил Ryanair. Первых пассажиров из Барселоны авиаперевозчик доставил из Барселоны. А 6 июля в Киев прибыл первый рейс из Бергамо (Италия).

Источник: Аvianews.com