7 июля в Украине зафиксировано 564 новых случаев коронавируса. Всего за время пандемии коронавирус подтвердился у 49 607 человек.

За последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер 21 человек. Полностью вылечились от болезни 490 пациентов.

Коронавирус диагностировали у 3 569 детей и 7 046 медиков, из них 4 455 медработников выздоровели.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Наибольшее количество случаев зафиксировано в таких областях: Львовская (6 445), Черновицкая (5 032), Закарпатская (3 458).

В Киеве 7 июля зафиксировали 63 новых случая. Всего в столице 5 665 человек заболели Covid-19. За все время пандемии в Киеве выздоровели 1 848 пациентов.

Пока к ослаблению карантина не готовы девять областей: Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина обеспечена месячным запасом тест-систем на коронавирус. Также ко второй волне пандемии готовы больницы и врачи.

Во время адаптивного карантина в Украине можно посетить 23 страны. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в некоторые страны для въезда нужна виза, а в некоторых действуют определенные карантинные ограничения.

Также из-за пандемии коронавируса в Украине действуют красный и зеленый списки. 7 июля Минздрав обновил список стран, по прибытии из которых необходима обсервация.

В страны зеленой зоны добавилась Румыния, Болгария, Иран, Сербия, Польша, Италия, Турция, Хорватия и Греция.