Курс доллара на 7 июля подешевел на 5 копеек по сравнению с предыдущим днем.

На сегодня Национальный банк Украины установил курс иностранной валюты 27,12 грн/$1.

Евро наоборот подорожало на 22 копейки. Курс этой валюты НБУ установил на уровне 30,72 грн/€1.

Российский рубль немного подешевел и составляет 0,377 грн.

Курс валют в Украине на 07.07:

$1 — 27, 12 грн;

€1 — 30, 72 грн;

1 польский злотый — 6, 87 грн;

10 российских рублей — 3,77 грн.

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Обвал гривны после отставки главы НБУ

После того, как уже бывший глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке курс гривны впервые за три месяца стабильности перевалил за 27 грн за $1.

На 3 июля НБУ установил курс гривны, согласно которому доллар подорожал сразу на 58 копеек за один день.