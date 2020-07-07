Согласно статистике коронавируса в Киеве по состоянию на 7 июля, 63 новых случая, хотя еще вчера зафиксировали 59 больных. Всего в столице 5 665 человек заболели Covid-19. За все время пандемии в Киеве выздоровели 1 848 пациентов.

Читайте: Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

Заболевшие за последние сутки:

30 женщин в возрасте от 19 до 71 года;

28 мужчин в возрасте от 21 до 77 лет;

4 девочки от 3 до 17 лет и мальчик, которому 3 года.

Кроме того, среди инфицированных четверо медиков.

Госпитализация понадобилась шести пациентам, остальные лечатся амбулаторно, то есть дома.

За последние сутки выздоровели 39 человек, а всего — 1 848.

Наибольшее количество инфицированных Covid-19 за сутки:

в Шевченковском районе — 15;

в Соломенском районе — 11;

в Днепровском районе — 10.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 7 июля, зафиксировано 564 новых случая.

Всего за все время пандемии Covid-19 49 607 лабораторно подтвержденных случаев, 1 283 — летальных, 22 193 пациента выздоровели.

В Украине провели 731 858 тестирований методом ПЦР.