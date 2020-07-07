Согласно статистике коронавируса в Киеве по состоянию на 7 июля, 63 новых случая, хотя еще вчера зафиксировали 59 больных. Всего в столице 5 665 человек заболели Covid-19. За все время пандемии в Киеве выздоровели 1 848 пациентов.
Читайте: Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)
Заболевшие за последние сутки:
- 30 женщин в возрасте от 19 до 71 года;
- 28 мужчин в возрасте от 21 до 77 лет;
- 4 девочки от 3 до 17 лет и мальчик, которому 3 года.
Кроме того, среди инфицированных четверо медиков.
Госпитализация понадобилась шести пациентам, остальные лечатся амбулаторно, то есть дома.
За последние сутки выздоровели 39 человек, а всего — 1 848.
Наибольшее количество инфицированных Covid-19 за сутки:
- в Шевченковском районе — 15;
- в Соломенском районе — 11;
- в Днепровском районе — 10.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 7 июля, зафиксировано 564 новых случая.
Всего за все время пандемии Covid-19 49 607 лабораторно подтвержденных случаев, 1 283 — летальных, 22 193 пациента выздоровели.
В Украине провели 731 858 тестирований методом ПЦР.