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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, бибилотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжался адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

Адаптивный карантин Кабмин продлил до 31 июля.

По состоянию на 7 июля в Украине зафиксировано 49 607 больных, за сутки обнаружили еще 564 случая.

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09:56 - 07 июля

Согласно статистике коронавируса в Киеве по состоянию на 7 июля в столице зафиксировано 63 новых случая.

Всего в Киеве 5 665 человек заболели Covid-19. За все время пандемии в Киеве выздоровели 1 848 пациентов.

коронавирус в киеве

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09:49 - 07 июля

7 июля в Украине зафиксировано 564 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество больных составляет 49 607 человек.

За сутки 21 человек умер, а 490 пациентов выздоровели.

Всего проведено 731 858 тестирований методом ПЦР.

Статистика коронавируса в Украине 7 июля

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22:04 - 06 июля

В Харьковской области решили пока не смягчать карантин.

— В настоящее время Харьковская область входит в перечень областей, где возможно смягчение карантина, — по параметрам, которые определил Минздрав. Но в то же время область пока не будет ослаблять ограничения, — заявил председатель ОГА Алексей Кучер.

Источник: Укрінформ

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21:04 - 06 июля

Во Львовской области частично ослабляют карантин с 7 июля. В частности, заработают гостиницы, заведения общественного питания, заведения физической культуры и спорта, спортивные залы и фитнес-центры при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Также разрешили проведение религиозных мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. м. площади здания или территории. Организатор мероприятия ответственный за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра.

Кроме того, областная комиссия поручила до следующего заседания проверить готовность дошкольных учебных заведений к работе в условиях карантина. Если заболеваемость дальше пойдет на спад, то детсады могут открыть в пределах следующему этапу ослабления карантина.

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17:33 - 06 июля

На Херсонщине начали тестировать на коронавирус персонал баз отдыха и пансионатов.

Уже провели 40 ПЦР-тестов среди работников баз отдыха в Железном Порту. Среди них инфицированных коронавирусом нет.

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17:27 - 06 июля

В Украине среднее количество положительных результатов тестов на коронавирус на 100 тыс. населения значительно выше, чем в Европе.

Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт.

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17:25 - 06 июля

Всемирная организация здравоохранения поставит в 27 украинских лабораторий необходимые материалы для проведения тестов на коронавирус.

€3,5млн на это дал Европейский Союз.

Закупят расходные материалы, реагенты, ПЦР-амплификаторы и автоматические станции экстракции РНК.

Это увеличит количество ежедневных тестов на 400-600 раз.

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15:25 - 06 июля

Несмотря на рост количества больных Covid-19 в июне, динамика течения пандемии в Украине стабилизируется.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании у президента 6 июля.

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15:23 - 06 июля

Министерство внутренних дел возьмется за контроль работы заведений питания, которые не соблюдают карантин.

Так хотят уменьшить риск заражения граждан коронавируса.

— Надо требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы выйти больными болезнью, от которой пока нет вакцины, — заявил президент Владимир Зеленский.

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13:51 - 06 июля

В Кропивницком от осложнений коронавируса умерла 69-летняя младшая медсестра.

Она работала в кабинете УЗИ в областной больнице, куда принимают больных Covid-19.

В городе есть положительные новости — выздоровела 46-летняя женщина.

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