Протесты на книжном рынке Петровка: чего требуют предприниматели (ФОТО)

В Киеве люди вышли на акцию протеста против закрытия книжного рынка Петровка. Предприниматели обеспокоены тем, что на прошлой неделе им сообщили, что рынок закроют и снесут, а на его месте построят очередной ТРЦ.

Также была информация о том, что предприниматели должны переехать на новое место в районе ангаров на станции метро Лесная.

Участники акции протеста требуют, чтобы земельный участок, где находится рынок, передали в коммунальную собственность в распоряжение территориальной общине.

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Что говорит мэр Киева Виталий Кличко

Виталий Кличко заверил, что строительство ТРЦ на территории книжного рынка Петровка пока не планируется. Со своей стороны городская власть будет отстаивать интересы громады города в правовом поле.

— По данным реестра прав собственности, книжный рынок расположен на двух арендованных земельных участках по адресу улица Степана Бандеры, 10 в Оболонском районе столицы. Целевое назначение земельных участков — для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального торгово-развлекательного комплекса и паркинга. Арендатор — ООО Книжный рынок, — сказал он.

Он объяснил, что в пределах улиц Вербовой, Куреневской, Богатырской, Московского проспекта, Набережно-Рыбальской, железнодорожного пути на указанных участках действительно предусмотрено размещение ТРЦ в соответствии с целевым назначением земельных участков.

Но пока, по данным электронной базы документооборота Департамента архитектуры, на эти участки градостроительные условия и ограничения не предоставлялись.















Книжный рынок Петровка в Киеве могут закрыть — предприниматели вышли на протест / 4 фотографии

Также Виталий Кличко обратился к правоохранителям с просьбой взять на контроль этот вопрос и не допустить противозаконных действий.

Акции протеста из-за строительства в Киеве происходят не впервые. В мае этого года на митинг выходили инвесторы Укрбуда.

Они требовали освободить их от уплаты паевого участия для ЖК Укрбуд из-за неспособности застройщика продолжать самостоятельно строительство.