В результате лесных пожаров в Смоляниново Луганской области предварительно погибло 4 человека, еще 9 пострадавших забрали в больницу.

Обновленные данные обнародовало Министерство внутренних дел. Ранее в ГСЧС сообщили об одной жертве.

Огонь уже уничтожил около 80 дачных домов садового кооператива Волчья яма и 30 жилых домов в с. Смоляниново.

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По состоянию на 17.30 к тушению пожаров в Луганской области привлечено 361 человек и 85 единиц техники.

Дополнительно направляются от ГСЧС 37 автоцистерн и 220 чрезвычайников из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

7 июля в Луганской области загорелись леса в Новоайдарском районе. Площадь возгорания составляет 85 га.

Пожар уже локализован, а меры по ликвидации продолжаются. Из-за порывистого ветра произошло еще несколько очагов лесных пожаров, которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново.

Жителей этих населенных пунктов эвакуированы.