С 10 июля Укрзализныця продолжит привычный маршрут поезда №20/19 Киев — Лисичанск почти до линии разграничения — станции Попасная.

И.о. главы правления Укрзализныця Иван Юрик сообщил, что компания уже получила соответствующее согласование Министерства обороны.

— Этот вопрос согласован, и мы внесли соответствующее корректировки в расписание движения поезда, — сказал он.

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В частности, чиновник отметил важность развития железнодорожных маршрутов на востоке Украины.

— Очень важно максимально восстановить железнодорожное сообщение, которое было потеряно в результате аннексии части территории Украины на востоке. Но при этом мы должны соблюдать все меры предосторожности и убедиться, что наши пассажиры будут в безопасности, — отметил глава компании.

С 26 июня Укрзализныця запустила поезда во Львов. В частности, компания возобновила четыре рейса — два выполняют Интерсити+, еще два — обычные поезда.