Учетная ставка Нацбанка может снизиться ниже уровня инфляции. Такого мнения придерживается министр экономики Игорь Петрашко.

— Я считаю, что нужно дальше снижать учетную ставку. Не вижу проблем, если у нас учетная ставка будет ниже, чем инфляция, — отметил глава министерства.

Петрашко считает положительным шагом для экономики снижение учетной ставки до 6% годовых.

— Снижение до 6% — хороший шаг, но когда он произошел? Это нужно было делать полгода назад, когда только началась тенденция. У нас падение промышленности произошло в четвертом квартале прошлого года, — добавил он.

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Инфляция в Украине

По данным Госстата, инфляция в Украине выросла на 1,8% с начала года, а потребительские цены в мае выросли на 0,3%.

Больше всего подорожали фрукты (на 34,8%), водоснабжение (на 25,1%) и канализация (на 21,4%).

В то же время Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции в Украине в 2020 году с 4,8% до 6%.