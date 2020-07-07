Наводнение в Западной Украине: Британия выделит помощь пострадавшим

Великобритания откликнулась на призыв украинской власти, выделив 100 тысяч фунтов стерлингов на помощь пострадавшим масштабного наводнения.

Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине.

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— Наша помощь будет включать предоставление гигиенических наборов и предметов первой необходимости, обеспечение питьевой водой и удовлетворения санитарных нужд. Эта поддержка также рассчитана на среднесрочную перспективу с целью восстановления региона в соответствии с приоритетными потребностями, — заявили в посольстве Британии.

Паводок на Западе Украины

В июне в Карпатах и Прикарпатье из берегов вышли горные реки, что спровоцировало масштабное природное бедствие. Спасатели отселили 1 656 человек. В результате паводка погибли три человека, еще пятеро получили травмы.

Кроме Украины, помощь в ликвидации бедствие предоставил ряд стран: Польша, Молдавия, Словакия, Италия, Швеция и Венгрия.