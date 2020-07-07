Коронавирус в Украине пока не идет на спад. Симптомы Covid-19 могут проявляться через 2-14 дней после инфицирования.

Каждый день подтверждается от 300 до 500 новых случаев заболевания. Чтобы вовремя обнаружить вирус и обратиться за помощью к медикам, стоит знать симптомы коронавируса.

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Основные симптомы:

высокая температура (выше 38 градусов);

сухой кашель;

затрудненное дыхание.

Обычно они возникают через 2-14 дней после заражения.

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В зависимости от форм сложности течения болезни, можно выделить следующие симптомы:

Легкая форма:

невысокая температура (до 38 градусов);

кашель;

боль в горле;

заложенность носа;

боль в мышцах;

головная боль;

тошнота;

диарея.

Обычно в легкой форме симптомы коронавируса похожи на ОРВИ.

В средней форме с пневмонией легкой степени основными симптомами являются кашель и затрудненное дыхание.

При тяжелой форме пневмонии у пациента больного коронавирусом появляется:

высокая температура;

затрудненное дыхание;

дыхательная недостаточность;

вялость;

возможна потеря сознания и судороги.

Если у вас есть такие симптомы нужно звонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

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Источник: Минздрав, ВОЗ