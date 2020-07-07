За прошедшие сутки, 6 июля, силы оккупантов семь раз нарушали режим тишины на Донбассе, используя запрещенное Минскими соглашениями оружие.

В результате один украинский защитник получил травмы.

Боевики обстреляли ВСУ из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы.

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Обстрелы велись вблизи Новгородского, возле населенных пунктов Зайцево, Южное и возле хутора Вильный.

Кроме того, обострение было недалеко Верхнеторецкого и возле Старогнатовки.

5 июля 2020 года оккупанты восемь раз проводили обстрелы.

Украинские военные дали сопротивление вооруженным формированиям и уничтожили двух боевиков.

Потерь среди украинских военных не было.