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Факты / Украина

Травмированный военный и семь обстрелов: ситуация в зоне ООС и карта

За прошедшие сутки, 6 июля, силы оккупантов семь раз нарушали режим тишины на Донбассе, используя запрещенное Минскими соглашениями оружие.

В результате один украинский защитник получил травмы.

Боевики обстреляли ВСУ из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы.

Читайте: На Донбассе на мине подорвался украинский военный

Обстрелы велись вблизи Новгородского, возле населенных пунктов Зайцево, Южное и возле хутора Вильный.

Карта ООС 6 липня 2020

Кроме того, обострение было недалеко Верхнеторецкого и возле Старогнатовки.

Зведення станом на 07:00 7 липня 2020 року
#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення

6 липня збройні формування Російської…

Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Понедельник, 6 июля 2020 г.

5 июля 2020 года оккупанты восемь раз проводили обстрелы.

Украинские военные дали сопротивление вооруженным формированиям и уничтожили двух боевиков.

Потерь среди украинских военных не было.

Источник: Штаб ООС

Фото: Dreamstime

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