В Слуге народа объяснили символизм булавы Зеленского из одноименного фильма

Руководитель Донецкой региональной ячейки Слуги народа Владлен Неклюдов во время открытия 6 июля общественной региональной приемной Донецкой областной организации партии продемонстрировал символическую булаву президента Украины.

Ту самую, с которой Владимир Зеленский снимался в фильме Слуга народа. Реквизит из кинофильма, с которого началась партия, разыскали руководители Донецкой областной парторганизации.

— Это символ нашего президента, партии и ее успеха, — отметил Неклюдов.

По замыслу депутатов, булава будет передаваться от одной областной организации Слуги народа к другой. Начнется эта традиция с Донбасса, эстафету уже подхватила Волынь. Неклюдов передал булаву своему коллеге Валерию Стернийчуку, руководителю Луцкой областной организации партии.

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— Булава станет мостом дружбы между регионами Украины. Очень важно то, что мы объединяемся. Не только Волынь и Донбасс, но и другие регионы. Мы объединяемся, чтобы решать важнейшие проблемы. И мы справимся с этим вместе, – сказал Стернийчук.

Общественная региональная приемная партии Слуга народа расположена в Славянске по ул. Пушкина, 10. Приемные дни: понедельник – пятница (с 10.00 до 17.00).

Партийные активисты заявляют, что их цель — пригласить к диалогу небезразличных жителей Донбасса. В приемной обещают не просто услышать мнение народа, но и прислушаться к нему.

К слову, Верховная Рада может рассмотреть отмену летнего отпуска в августе. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила народный депутат из фракции Слуга народа Ирина Верещук.