Семья президента Владимира Зеленского в 2019 году получила 5,1 млн грн прибыли в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа, а также потратила на приобретение ОВГЗ 5,2 млн грн — это 50 прожиточных минимумов. Однако глава государства вовремя не внес соответствующие изменения в Реестр деклараций и готов нести за это ответственность.

Он лично сообщил в НАПК о нарушении законодательства, поскольку должен был сообщить об изменениях в течение 10 дней с момента покупки и продажи облигаций.

Зеленский отметил, что перед законом все равны.

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Декларация Зеленского за 2019

Согласно декларации Владимира Зеленского за 2019 год, доходы главы государства и членов его семьи составляли 28,6 млн грн. В частности, с мая по декабрь он заработал на посту президента 208 787 грн.

Указаны в ней и средства, полученные от облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму 5,1 млн грн.

Среди других доходов — более 246 тыс. грн, полученные от продажи корпоративных прав всех 12 украинских предприятий семье Сергея Шефира, более 5 млн грн роялти от использования торговых марок Вечерний квартал и Рассмеши комика, а также 3,2 млн грн за аренду квартиры в Великобритании.

В то же время в 2019 году семья Зеленских уплатила в бюджет 3,6 млн грн налогов.