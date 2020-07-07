Впервые в Украине — интерактивный сериал Образовательный герой

В Украине сняли первый интерактивный сериал Образовательный герой. Этот проект создала команда Образовательного хаба города Киева, вдохновившись нашумевшим сериалом с множественным выбором Черное зеркало от компании Netflix.

— В отличие от обычных видео-лекций, каждая серия — это одновременно интересный квест, компьютерная игра и соревнование с самим собой, — рассказывает директор Образовательного хаба города Киева Мария Богуслав.

По ее словам, уникальность сериала в том, что зритель самостоятельно выбирает действия одного из героев из нескольких вариантов, что приводит к различным исходам в каждой серии. Команда продолжает создавать образовательные продукты в инновационном формате Edutainment, в котором сочетаются обучение и развлечения.

Ведь в современном мире люди с одной стороны постоянно нуждаются в новых знаниях, а с другой — перегружены информацией и требуют более легкого контента. Именно поэтому они предлагают развлекаться с пользой.

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Стать главным героем первого в Украине интерактивного сериала Образовательный герой можно бесплатно на портале Образовательного хаба города Киева.

Зрители смогут попробовать получить 3 млн грн на свой проект, осуществить успешные продажи своих услуг и достичь правильного выполнения заданий от своей подчиненной. На портале Образовательного хаба можно продолжить осваивать soft skills. Все материалы, размещенные на сайте, доступны бесплатно.

Напомним, стартовали съемки новой остросюжетной мелодрамы Мой мужчина, моя женщина от IVORY films для телеканала СТБ, премьера которой состоится осенью 2020 года.