Куда обращаться для расторжения брака и какие документы нужны для развода в Украине – читайте в материале Фактов ICTV.

Развод через ЗАГС или через суд?

Список документов зависит от того, как будет проходить бракоразводный процесс. В Украине процедура оформляется:

через ЗАГС;

через суд.

Развод через ЗАГС возможен при условии, что оба супруга согласны расторгнуть брак и у пары нет детей младше 18 лет.

Если один из супругов не согласен расторгнуть брак, или есть дети, развод можно оформить исключительно через суд.

Читайте: Как оформить развод в Украине: куда обращаться и какие документы нужны

Какие документы необходимы для оформления развода через ЗАГС?

Чтобы оформить бракоразводный процесс через ЗАГС, нужно обратиться в учреждение по месту прописки одного из супругов и подать такие документы:

паспорт обоих супругов (или ID-карты);

свидетельство о браке;

заявление о расторжении брака супругов, которые не имеют детей.

Заявление о расторжении брака имеет стандартную форму. Документ состоит из двух частей, которые должны быть заполнены супругами. В нем указывается Ф. И. О., адрес проживания, фамилия, которую хотят оставить муж и жена после расторжения брака.

Какие документы необходимы для оформления развода через суд?

Список документов на развод через суд:

паспорт инициатора развода;

идентификационный номер;

справка о составе семьи;

квитанция об оплате судебного сбора;

исковое заявление о расторжении брака.

Бракоразводными процессами занимаются районные суды. Исковое заявление подает инициатор развода (он же – истец) по месту жительства второго супруга (то есть ответчика). Можно подавать исковое заявление и по месту регистрации истца, если истец занимается воспитанием несовершеннолетних детей или имеются объективные причины, по которым он не может обратиться в районный суд по месту регистрации ответчика.

Размер судебного сбора в 2020 году составляет 840,80 грн.

Поле развода родитель, с которым не проживают дети, обязан выплачивать алименты. По статистике за прошлый год средняя сумма компенсации на одного ребенка составила 1976,86 грн. Факты ICTV писали, как подать на алименты: куда обращаться и какие документы нужны.