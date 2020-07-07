Президент Владимир Зеленский получил от НАПК два протокола об административном нарушении. Причина — несвоевременное предоставление информации в Реестр деклараций о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Об этом нарушения законодательства глава государства лично сообщил в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Зеленский приобрел и продал облигации внутреннего государственного займа, общая стоимость которых превышала 50 прожиточных минимумов, но в течение 10 дней не подал информацию о соответствующих изменениях в Реестр деклараций.

Поэтому председатель НАПК Александр Новиков 7 июля лично вручил президенту два протокола, составленные по статье 172-6 КУоАП — Нарушение требований финансового контроля. Ею предусмотрено наложение штрафа в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов.

Материалы будут переданы в суд.

Владимир Зеленский 7 июля лично сообщил в НАПК, что нарушил закон, поскольку вовремя не внес изменения в Реестр деклараций относительно прибыли от облигаций внутреннего государственного займа, и готов нести за это ответственность.

В 2019 году семья президента получила 5,1 млн грн прибыли за счет погашения стоимости ОВГЗ, а также потратила на приобретение облигаций 5,2 млн грн.

Источник: НАЗК