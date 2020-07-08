По состоянию на 8 июля в Украине зафиксированы 50 414 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболели еще 807 людей.
В целом от осложнений в результате заболевания умерли 1 306 человек, за сутки -23. Полностью вылечились от коронавируса 23 119 пациентов, 926 — за сутки.
Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.
Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали во Львовской области (117) и Киеве (114).
Распространение коронавируса в регионах:
- Винницкая область — 2 002 случая (+23);
- Волынская область — 2 825 случаев (+37);
- Днепропетровская область — 1 120 случаев (+4);
- Донецкая область — 713 случаев (+27);
- Житомирская область — 1 484 случая (+15);
- Закарпатская область — 3 533 случая (+75);
- Запорожская область — 599 случаев (+1);
- Ивано-Франковская область — 2 797 случаев (+53);
- Кировоградская область — 664 случая (1);
- Киев — 5 779 случаев (+114);
- Киевская область — 2 853 случая (+44);
- Львовская область — 6 562 случая (+117);
- Луганская область — 87 случаев (+2);
- Николаевская область — 463 случая (+2);
- Одесская область — 1 984 случаев (+65);
- Полтавская область — 326 случаев (+1);
- Ровенская область — 4 304 случая (+76);
- Сумская область — 323 случая (+2);
- Тернопольская область — 2142 случая (+34);
- Харьковская область — 2 466 случаев (+50);
- Херсонская область — 201 случай (+5);
- Хмельницкая область — 863 случая (+21);
- Черновицкая область — 5051 случай (19);
- Черкасская область — 695 случаев (+17);
- Черниговская область — 578 случаев (2).
Сейчас госпитализированы 4 039 больных, из них 91 человек подключен к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13 443 пациента, подключении к аппарату ИВЛ — 418. 36 971 больной находится на амбулаторном лечении.
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За сутки сделали 13 568 тестирований методом ПЦР. Всего исследовано 745 313 образцов методом ПЦР и 298 298 образцов методом ИФА-тестирования.
Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:
- Львов — 23,44%;
- Киев — 21,76%;
- Ивано-Франковск — 19,91%;
- Винница — 17,01;
- Черновцы — 16,94%.
Статистика коронавируса в Украине 7 июля свидетельствовала о снижении динамики заболевания Covid-19. Вчера за сутки заболели 564 человека, общее количество инфицированных составило 49 607.
В целом от осложнений, вызванных болезнью, умерли 1 283 больных, выздоровели от начала пандемии 22 193 пациента.