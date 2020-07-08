По состоянию на 8 июля в Украине зафиксированы 50 414 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболели еще 807 людей.

В целом от осложнений в результате заболевания умерли 1 306 человек, за сутки -23. Полностью вылечились от коронавируса 23 119 пациентов, 926 — за сутки.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали во Львовской области (117) и Киеве (114).

Распространение коронавируса в регионах:

Винницкая область — 2 002 случая (+23);

Волынская область — 2 825 случаев (+37);

Днепропетровская область — 1 120 случаев (+4);

Донецкая область — 713 случаев (+27);

Житомирская область — 1 484 случая (+15);

Закарпатская область — 3 533 случая (+75);

Запорожская область — 599 случаев (+1);

Ивано-Франковская область — 2 797 случаев (+53);

Кировоградская область — 664 случая (1);

Киев — 5 779 случаев (+114);

Киевская область — 2 853 случая (+44);

Львовская область — 6 562 случая (+117);

Луганская область — 87 случаев (+2);

Николаевская область — 463 случая (+2);

Одесская область — 1 984 случаев (+65);

Полтавская область — 326 случаев (+1);

Ровенская область — 4 304 случая (+76);

Сумская область — 323 случая (+2);

Тернопольская область — 2142 случая (+34);

Харьковская область — 2 466 случаев (+50);

Херсонская область — 201 случай (+5);

Хмельницкая область — 863 случая (+21);

Черновицкая область — 5051 случай (19);

Черкасская область — 695 случаев (+17);

Черниговская область — 578 случаев (2).

Сейчас госпитализированы 4 039 больных, из них 91 человек подключен к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13 443 пациента, подключении к аппарату ИВЛ — 418. 36 971 больной находится на амбулаторном лечении.

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За сутки сделали 13 568 тестирований методом ПЦР. Всего исследовано 745 313 образцов методом ПЦР и 298 298 образцов методом ИФА-тестирования.

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

Львов — 23,44%;

Киев — 21,76%;

Ивано-Франковск — 19,91%;

Винница — 17,01;

Черновцы — 16,94%.

Статистика коронавируса в Украине 7 июля свидетельствовала о снижении динамики заболевания Covid-19. Вчера за сутки заболели 564 человека, общее количество инфицированных составило 49 607.

В целом от осложнений, вызванных болезнью, умерли 1 283 больных, выздоровели от начала пандемии 22 193 пациента.