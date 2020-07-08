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Факты / Украина

807 за сутки: количество больных Covid-19 в Украине превысило 50 тыс.

По состоянию на 8 июля в Украине зафиксированы 50 414 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболели еще 807 людей.

В целом от осложнений в результате заболевания умерли 1 306 человек, за сутки -23. Полностью вылечились от коронавируса 23 119 пациентов, 926 — за сутки.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали во Львовской области (117) и Киеве (114).

Распространение коронавируса в регионах:

  • Винницкая область — 2 002 случая (+23);
  • Волынская область — 2 825 случаев (+37);
  • Днепропетровская область — 1 120 случаев (+4);
  • Донецкая область — 713 случаев (+27);
  • Житомирская область — 1 484 случая (+15);
  • Закарпатская область — 3 533 случая (+75);
  • Запорожская область — 599 случаев (+1);
  • Ивано-Франковская область — 2 797 случаев (+53);
  • Кировоградская область — 664 случая (1);
  • Киев — 5 779 случаев (+114);
  • Киевская область — 2 853 случая (+44);
  • Львовская область — 6 562 случая (+117);
  • Луганская область — 87 случаев (+2);
  • Николаевская область — 463 случая (+2);
  • Одесская область — 1 984 случаев (+65);
  • Полтавская область — 326 случаев (+1);
  • Ровенская область — 4 304 случая (+76);
  • Сумская область — 323 случая (+2);
  • Тернопольская область — 2142 случая (+34);
  • Харьковская область — 2 466 случаев (+50);
  • Херсонская область — 201 случай (+5);
  • Хмельницкая область — 863 случая (+21);
  • Черновицкая область — 5051 случай (19);
  • Черкасская область — 695 случаев (+17);
  • Черниговская область — 578 случаев (2).

коронавірус в україні 8 липня 2020

Сейчас госпитализированы 4 039 больных, из них 91 человек подключен к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13 443 пациента, подключении к аппарату ИВЛ — 418. 36 971 больной находится на амбулаторном лечении.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

За сутки сделали 13 568 тестирований методом ПЦР. Всего исследовано 745 313 образцов методом ПЦР и 298 298 образцов методом ИФА-тестирования.

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Львов — 23,44%;
  • Киев — 21,76%;
  • Ивано-Франковск — 19,91%;
  • Винница — 17,01;
  • Черновцы — 16,94%.

Статистика коронавируса в Украине 7 июля свидетельствовала о снижении динамики заболевания Covid-19. Вчера за сутки заболели 564 человека, общее количество инфицированных составило 49 607.

В целом от осложнений, вызванных болезнью, умерли 1 283 больных, выздоровели от начала пандемии 22 193 пациента.

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