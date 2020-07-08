Экс-пограничнику сообщили о подозрении за пропуск Порошенко за границу в 2018 году

Бывшему пограничнику сообщили о подозрении в том, что он способствовал в 2018 году незаконному пропуску пятого президента Украины Петра Порошенко через границу.

В частности, в Офисе генрокурора сообщили, что пограничник в январе 2018 года дал незаконное указание подчиненным военнослужащим пропустить через границу вне пункта пропуска пятого президента Украины Петра Порошенко и лиц, сопровождавших его на отдых на Мальдивы.

Сейчас следствие проверяет причастность этого военнослужащего и других лиц из числа руководства Государственной пограничной службы и Управления государственной охраны к переправке через государственную границу бывших высокопоставленных чиновников без прохождения надлежащей процедуры паспортного и таможенного контроля вне пункта пропуска.

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В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.