Учреждения культуры в Украине смогут работать до 23.00 в условиях карантина при соблюдении противоэпидемических ограничений и правил.

Соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании 8 июля.

Решение разграничивает правила деятельности учреждений сферы культуры, в частности театров, и ночных развлекательных заведений, объяснил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Так, ночные клубы на период карантина смогут работать только до 22.00, а культурным учреждениям разрешили закрываться до 23.00.

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Правила работы кинотеатров и театров во время карантина