Учреждения культуры в Украине смогут работать до 23.00 в условиях карантина при соблюдении противоэпидемических ограничений и правил.
Соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании 8 июля.
Решение разграничивает правила деятельности учреждений сферы культуры, в частности театров, и ночных развлекательных заведений, объяснил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Так, ночные клубы на период карантина смогут работать только до 22.00, а культурным учреждениям разрешили закрываться до 23.00.
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Правила работы кинотеатров и театров во время карантина
- дистанция между зрителями минимум полтора метра, рассадка гостей по шахматному принципу, чтобы были свободные места рядом, спереди и сзади;
- изоляция свободных мест, чтобы люди не пересаживались;
- пребывание в театрах и кинотеатрах в масках или респираторах, на время приема пищи и напитков маску можно снимать;
- контроль билетов рекомендуется проводить бесконтактным способом;
- пребывание в залах и холлах контроллеров, которые будут следить, чтобы зрители придерживались противоэпидемических правил.