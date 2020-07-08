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Факты / Україна

Кабмин смягчил карантин для учреждений культуры

Учреждения культуры в Украине смогут работать до 23.00 в условиях карантина при соблюдении противоэпидемических ограничений и правил.

Соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании 8 июля.

Решение разграничивает правила деятельности учреждений сферы культуры, в частности театров, и ночных развлекательных заведений, объяснил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Так, ночные клубы на период карантина смогут работать только до 22.00, а культурным учреждениям разрешили закрываться до 23.00.

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Правила работы кинотеатров и театров во время карантина

  • дистанция между зрителями минимум полтора метра, рассадка гостей по шахматному принципу, чтобы были свободные места рядом, спереди и сзади;
  • изоляция свободных мест, чтобы люди не пересаживались;
  • пребывание в театрах и кинотеатрах в масках или респираторах, на время приема пищи и напитков маску можно снимать;
  • контроль билетов рекомендуется проводить бесконтактным способом;
  • пребывание в залах и холлах контроллеров, которые будут следить, чтобы зрители придерживались противоэпидемических правил.

Фото: Dreamstime

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