Правительство Украины намерено начать закупать гречку в резерв.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

— В этом году гречкой засеяли на 10 тыс. га больше, а именно 74 тыс. га. Однако нужно, чтобы ее начали закупать в резерв. Пока мы работаем над корпоративным управлением, — сказал Петрашко.

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Также министр отметил, что пока существуют вопросы к ГПЗКУ (Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины) и Аграрному фонду.

По словам Петрашка, министерство отрабатывает способы прозрачной закупки гречки в резерв, поскольку это нужно, чтобы избежать злоупотреблений, как это было в прошлые годы.

Гречка в Украине

В начале апреля Кабинет министров Украины ввел запрет экспорта гречки до 1 июля.

Такое решение правительство приняло, чтобы защитить внутренний рынок в условиях пандемии коронавируса. Тогда министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства призвало украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречку.