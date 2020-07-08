PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Україна / Политика

Кабмин планирует покупать гречку в резерв — Петрашко

Правительство Украины намерено начать закупать гречку в резерв.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

 — В этом году гречкой засеяли на 10 тыс. га больше, а именно 74 тыс. га. Однако нужно, чтобы ее начали закупать в резерв. Пока мы работаем над корпоративным управлением, — сказал Петрашко.

Читайте: Міністр економіки допускає зниження облікової ставки нижче рівня інфляції

Также министр отметил, что пока существуют вопросы к ГПЗКУ (Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины) и Аграрному фонду.

По словам Петрашка, министерство отрабатывает способы прозрачной закупки гречки в резерв, поскольку это нужно, чтобы избежать злоупотреблений, как это было в прошлые годы.

Гречка в Украине

В начале апреля Кабинет министров Украины ввел запрет экспорта гречки до 1 июля.

Такое решение правительство приняло, чтобы защитить внутренний рынок в условиях пандемии коронавируса. Тогда министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства призвало украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречку.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка