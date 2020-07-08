Кабмин разработал и утвердил перечень мер, которые необходимо принять при введении комендантского часа. Кроме того, он принял решение об установлении специального режима светомаскировки на отдельных территориях, где ввели военное положение.

Документ утвердили на заседании правительства 8 июля.

Согласно решению, комендантский час и специальный режим светомаскировки будут вводить только тогда, когда здоровью и жизни людей на отдельной территории грозит реальная опасность. Также такие меры могут принимать для обеспечения общественного порядка.

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В документе сказано, что этот режим вводится военным командованием.

Оно же определяет:

коменданта;

время действия режима;

территорию, на которой он действует;

порядок передвижения транспорта.

Контроль за соблюдением режима ложится на плечи патруля, а на границах действует пропускная система.

Кроме того, на заседании Кабмина 8 июля приняли решение закупать гречку в резерв.

Это нужно, чтобы избежать злоупотреблений, как это было в прошлые годы.

Сейчас правительство отрабатывает способы прозрачной закупки крупы.