Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, бибилотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжался адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

Адаптивный карантин Кабмин продлил до 31 июля.

По состоянию на 8 июля в Украине зафиксировано  50 414 больных, за сутки обнаружили еще 807 случаев.

С начала С конца
Прямая трансляция
09:26 - 08 июля

Как коронавирус распространяется по областям Украины:

Коронавірус в Україні 8 липня

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:23 - 08 июля

По состоянию на 8 июля в Украине зафиксированы 50 414 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболели еще 807 людей.

В целом от осложнений в результате заболевания умерли 1 306 человек, за сутки -23. Полностью вылечились от коронавируса 23 119 пациентов, 926 — за сутки.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:22 - 08 июля

Коронавирус в Киеве за сутки обнаружили у 114 человек. Впервые за несколько дней динамика возросла так резко.

Всего в столице уже 5 779 больных. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 119 человек.

В то же время полностью выздоровели уже 1 900 человек, а за сутки — еще 52 человека.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
08:49 - 08 июля

По состоянию на 08.00 8 июля: во Львове и Львовской области 6562 подтвержденных случаях инфицирования коронавируса:

  • 170 — летальные
  • 974 — выздоровели

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
15:50 - 07 июля

Во Львове количество заражений коронавирусом идет на спад.

— Если ситуация будет улучшаться, то мы сможем ослабить карантин, — отметил мэр города Андрей Садовой.

Комиссия приняла решение в течение недели проверить на готовность к открытию кинотеатров, театров, концертных площадок, детских садов и спортивных школ.

Работать они смогут только с соблюдением всех карантинных требований. Физическая дистанция и средства защиты остаются в приоритете для каждого.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
13:07 - 07 июля

Украинские туристы сейчас могут посетить 23 страны.

  • Турция
  • Сербия
  • Албания
  • Северная Македония
  • Черногория
  • Беларусь
  • Великобритания
  • США
  • Мексика
  • Египет
  • Тунис
  • Республика Корея
  • Ирак
  • Иран
  • Афганистан
  • Южный Судан
  • Эфиопия
  • Сомали
  • Кения
  • Замбия
  • Танзания
  • Бурунди
  • Сейшельские острова

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:56 - 07 июля

Согласно статистике коронавируса в Киеве по состоянию на 7 июля в столице зафиксировано 63 новых случая.

Всего в Киеве 5 665 человек заболели Covid-19. За все время пандемии в Киеве выздоровели 1 848 пациентов.

коронавирус в киеве

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:49 - 07 июля

7 июля в Украине зафиксировано 564 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество больных составляет 49 607 человек.

За сутки 21 человек умер, а 490 пациентов выздоровели.

Всего проведено 731 858 тестирований методом ПЦР.

Статистика коронавируса в Украине 7 июля

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
22:04 - 06 июля

В Харьковской области решили пока не смягчать карантин.

— В настоящее время Харьковская область входит в перечень областей, где возможно смягчение карантина, — по параметрам, которые определил Минздрав. Но в то же время область пока не будет ослаблять ограничения, — заявил председатель ОГА Алексей Кучер.

Источник: Укрінформ

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
21:04 - 06 июля

Во Львовской области частично ослабляют карантин с 7 июля. В частности, заработают гостиницы, заведения общественного питания, заведения физической культуры и спорта, спортивные залы и фитнес-центры при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Также разрешили проведение религиозных мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. м. площади здания или территории. Организатор мероприятия ответственный за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра.

Кроме того, областная комиссия поручила до следующего заседания проверить готовность дошкольных учебных заведений к работе в условиях карантина. Если заболеваемость дальше пойдет на спад, то детсады могут открыть в пределах следующему этапу ослабления карантина.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12...182>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка