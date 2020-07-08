Теперь у киевлян нет необходимости каждый месяц платить за свет. В июле они получат новые квитанции, по которым можно заплатить за потребленную в июне электроэнергию и прогнозируемое потребление в текущем.

Новый формат, введенный поставщиком электроэнергии YASNO, позволит платить за электричество наперед и спокойно ехать в отпуск или командировку.

Что будет в платежках за июнь:

сумма за потребленную электроэнергию в июне; прогнозируемое потребление в июле (сумма зависит от объема потребления в прошлом месяце); рекомендуется к уплате (фактическое потребление плюс ожидаемое).

В случае, если внесенный платеж окажется больше, чем потребили, это будет учтено в квитанции следующего месяца как переплата.

Заплатить за свет заранее можно и в Личном кабинете.

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В YASNO говорят, что такая практика давно существует во многих европейских странах, уже оценили ее преимущества и потребители в Днепропетровской и Донецкой областях.

Тарифы на электроэнергию в Украине

С 1 августа в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию. Это предусмотрено меморандумом, подписанным правительством и производителями альтернативной энергетики.

Укрэнерго планирует сразу вчетверо увеличить цену на доставку электроэнергии потребителям. Поэтому тариф может вырасти до 596,48 грн/МВт∙ч (без НДС).

На такой шаг правительство Шмыгаля идет, чтобы выплатить долг перед производителями зеленой энергетики, хотя они выросли именно из-за позиции Минэнерго, которое в угоду энергетическом монополисту существенно сократило производство дешевой атомной энергетики.

Документ вызвал шквал критики у представителей промышленности, жилищно-коммунальной сферы и энергетических экспертов.